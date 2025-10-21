1971（昭和46）年10月21日、「小説の神様」と呼ばれた作家の志賀直哉が88歳で死去した。宮城県の名家に生まれ、武者小路実篤、有島武郎らとともに雑誌「白樺」を創刊。短編「小僧の神様」のほか、「和解」や名作「城の崎にて」、長編「暗夜行路」など、近代の日本文学を代表する小説を著した。写真は68年。