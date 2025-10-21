アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領に対し、東部ドネツク州の割譲を受け入れるよう求めたとの報道を否定しました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは、先週、ホワイトハウスで行われたゼレンスキー大統領との首脳会談で、トランプ大統領がロシアのプーチン大統領が要求した東部ドネツク州の割譲を受け入れるようウクライナ側に求めたと報道。ほかにもプーチン氏が「この条件に同意しないならウクライナ