バレーボール男子日本代表でSVリーグ・サントリーの高橋藍（24）が、23日から全国で順次放送されるリクルートが運営する家づくりの無料相談サービス「スーモカウンター」のCMに出演する。「夢を語る人」と題して、自分が建てたい家について等身大の言葉で語った。「最高到達点」編で、188センチと長身の高橋が語るのは天井の高い広々とした家。「最高到達点は350（センチ）あるので、さらに上を目指すなら、350以上にしてもらわな