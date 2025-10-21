【モデルプレス＝2025/10/21】女優の出口夏希が、明治の冬期限定チョコレート「メルティーキッス」のイメージキャラクターに就任。新CM「冬の待ち合わせ」篇が、10月21日よりオンエアされる。【写真】出口夏希、色白素肌輝くキャミ姿◆出口夏希「メルティーキッス」新イメージキャラにイメージキャラクターとして新たにグラフィック・CMに登場した出口。これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅