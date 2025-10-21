【モデルプレス＝2025/10/21】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）がブランドアンバサダーを務める韓国スキンケアブランド「SAM’U（サミュ）」の新ビジュアルおよびスペシャルムービー＆インタビュー動画が公開された。【写真】&TEAM・K、逞しい腕際立つ新ビジュアル◆&TEAM・K「SAM’U」新ビジュアル公開“ガラクトポア”ライン（ガラクトポアオーツートナー、ガラクトポアセラム）の特徴を、Kが