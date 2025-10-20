【新華社黎平10月20日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州黎平県でアブラナの植え付けが本格化している。農家の人々は技術者の助言と政策支援を受けながら種まきと育苗に取り組み、来年の豊作を目指して優良品種の普及や農機の活用を進めている。県内では年間のアブラナ栽培面積が計11万9千ムー（約7930ヘクタール）となる見込みで、秋冬の植え付けは計画面積の半分以上がすでに完了している。（記者/姚強