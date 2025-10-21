俳優の出口夏希が、明治の冬季限定チョコレート「メルティーキッス」イメージキャラクターに就任し、新CMが21日に初解禁となった。【写真】笑顔で…出口夏希「メルティーキッス」イメージキャラクター就任出口は、これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅力をもたらす。今回のグラフィックでは「好きになっちゃうよ。」をキャッチフレーズに、雪景色と白のコーディネートに包まれた透明感あ