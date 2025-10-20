【倉本千奈 Wonder Scale】 2026年 発売予定 ピーエムオフィスエーは、フィギュア「倉本千奈 Wonder Scale」の商品化を発表した。発売は2026年を予定している。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「倉本千奈」を1/7スケールフィギュア化したもの。PSSR「Wonder Scale」の衣装姿での立体化となる。 今後の続報に期待したい。