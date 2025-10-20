【新華社ウルムチ10月20日】中国新疆ウイグル自治区の空の玄関であるウルムチ天山国際空港で、国際旅客・貨物の輸送量が急増している。1〜9月の国際旅客便数は5900便を超え、出入境者数は82万人以上と前年同期比65％増えた。国際貨物便数も3900便を超え、約4.6倍に拡大した。中国が短期滞在者へのビザ（査証）免除政策を拡大する中、ウルムチ天山国際空港を利用する外国人も増えている。1〜9月にビザなしで入国した外国人は7万