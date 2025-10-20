ラグビー日本代表のSOサム・グリーン（31＝静岡）が20日、オーストラリア戦（25日、東京・国立競技場）に向けて合宿中の宮崎市内からオンライン取材に応じた。グリーンは2016年から日本でプレーし、今年7月のウェールズ戦で日本代表デビューを果たしたオーストラリア出身の31歳。母国との初対戦を前に「知っている人たち、一緒に育ってきた人たちと対戦するのは特別。勝負は接戦になると思うのでベストを尽くしたい。ワラビー