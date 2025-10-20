青森テレビの社長が社員へのパワハラで辞任しました。青森テレビによりますと、今年6月、小山内悟社長（69）の不適切な発言などを告発する文書が明らかになり、外部の弁護士をトップとする調査チームが調査を行ってきました。その結果、小山内社長が業務の進め方について社員を一方的に疑った発言と、机をたたく行為などがパワハラと認定されました。小山内社長は20日付で辞任しました。