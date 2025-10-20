香港の空港で貨物機がオーバーランする事故があり、2人が死亡しました。香港メディアなどによりますと、20日未明、香港国際空港でUAE＝アラブ首長国連邦のドバイ発、香港行きの貨物機が着陸時に滑走路をオーバーランし、海に転落。途中、貨物機は地上で作業していた車に衝突していて、車に乗っていた2人の男性が死亡しました。