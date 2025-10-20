「お忍びのプリンセス」。秋篠宮家の長女・小室眞子さんがアメリカの雑誌の表紙を飾りました。アメリカの老舗ライフスタイル誌「タウン・アンド・カントリー」10月号。表紙のタイトルは「お忍びのプリンセス。日本の皇族はどうやってすべてから逃れたのか」。小室眞子さんと圭さん夫妻が6ページにわたって特集されています。記事より「王室というものは、派手でニュースの見出しを飾るものだが、眞子さんほど徹底して目立たないよ