おととい、埼玉県松伏町の保育園で起きた火事。警察はきのう、保育園に放火しようとしたなどとして、この保育園に勤務する保育士・今成沙弥香容疑者（31）を逮捕しました。今成容疑者は、この保育園に10年以上勤めていて、設置された防犯カメラに侵入する様子が写っていたことから逮捕に至りました。取り調べに対して「人間関係に嫌気が差した」などと容疑を認めています。