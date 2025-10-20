◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）極限の緊張状態からようやく解き放たれた。負ければシーズン終了の最終決戦。薄氷の1点リードの9回2死、清宮幸太郎の飛球が左翼緒方理貢のグラブに収まった。「3連敗して、苦しかったです」。小久保裕紀監督は両手を突き上げ、感情を爆発させた。日本シリーズ進出を決め喜ぶ小久保監督（左から2人