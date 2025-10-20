◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）日本シリーズ進出を決めたソフトバンクが、みずほペイペイドーム内で祝勝会を開いた。祝勝会では後藤芳光球団社長、王貞治球団会長、小久保裕紀監督のあいさつがあった後、鏡開きを行った。その後、選手会長の周東佑京が「みんなお疲れ。このシリーズすごいタフなシリーズだったよね。そんな中