女子プロレス「スターダム」のスターライト・キッド１０周年記念興行「ＳＬＫ１０ＹＥＡＲＳＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹキッちゃんファミリー危機一髪！？」（２０日、新宿フェイス）に豪華なメンバーが集結した。２０１５年１０月１１日に後楽園ホールでデビューした白虎が、節目の年に大会を完全プロデュース。同大会のメインでは新日本プロレスのエル・デスペラード、ドラゴンゲートのドラゴン・キッドとトリオを初結成し