肥薩おれんじ鉄道によりますと20日夜、熊本県芦北町にある佐敷トンネル内に設置してある設備で起きた火災で、出水と八代の間で運転を見合わせています。 火災は20日午後7時23分ごろ運転士が発見しました。消防が消火にあたり、およそ1時間後に鎮火しました。 肥薩おれんじ鉄道では、火が出た施設の調査や線路の安全確認を行っているということです。 ・ ・ ・