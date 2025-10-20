ジャカルタのハリム駅のホームで、乗客を迎える乗務員。（６月１９日撮影、ジャカルタ＝新華社記者／岑雲鵬）【新華社ジャカルタ10月20日】インドネシアの首都ジャカルタと西ジャワ州の州都バンドンを結ぶジャカルタ・バンドン高速鉄道が17日、開業から2周年を迎えた。利用者数は延べ1200万人、1日の利用者数は最も多い時で2万6700人に上り、動車組（動力分散式列車）の安全運行距離は累計565万キロを超えた。中国の国有鉄道会社