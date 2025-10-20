20日夜、東京のJR山手線の車内で、30代の女が催涙スプレーのようなものを噴射し、乗客2人がケガをしました。車内でのトラブルが発端とみられ、女は現行犯逮捕されました。◇JR大塚駅前に来ています。3時間ほど前まではこちらには防護服を着た消防隊員の姿があり、あたりは騒然としていました。負傷したとみられる人が担架で運ばれるのを見たという人もいました。警視庁などによりますと、20日午後8時前、山手線内回りの車内