「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムは競り負けて３勝４敗となり、日本シリーズ進出はならず。今季全日程が終了した。試合後、松本剛外野手が今年９月に取得した国内ＦＡ（フリーエージェント）権に関して「今は何も考えていない。それだけですね」と言及。球団とは今後話し合う考えを明かした。今季は６６試合出場で打率・１８８と不振。「ＦＡどうこう