巨人のライデル・マルティネス投手が２０日、キューバへ帰国する前に羽田空港で取材に応じた。中日から移籍１年目の今季はキャリアハイとなる４６セーブでセ・リーグ記録に並び、２年連続３度目のセーブ王に輝いた。守護神として５８登板で３勝（２敗）、防御率１・１１。５６回２／３で６５三振を奪った。この日はリラックスした表情でＧ党へメッセージを送り「本当に今は、応援してくださったファンの方々に感謝の気持ちでい