元ＨＫＴ４８で女優の田中美久がカレンダーのアザーカットを公開し、ファンが目を離せなくなっている。２０日までにインスタグラムで「カレンダーのアザーカットを解禁」と書き始めると、素肌が輝くショット複数枚を披露。胸元があらわになったショットや、透け感あふれるブラックワンピース姿など様々な写真がアップされた。「私がこれからの一年で色んなことに挑戦したり、お仕事をする中でそこにあなたもいてほしいという