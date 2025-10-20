川谷絵音がボーカル＆ギターを務めるロックバンド「ｉｎｄｉｇｏｌａＥｎｄ」が２０日、２５日の「ＣＯＮＣＲＥＴＥＪＡＭ２０２５」（韓国・ソウル）出演を見送ると公式ホームページで発表した。「現地の運営進行や情報共有の点において開催に関する不確定な要素が多く確認されました。関係各所と慎重に協議を重ねた結果、適切な形でのライブ実施が難しいと判断し、出演を見送らせていただくこととなりました」とした。