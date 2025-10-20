メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県蒲郡市の竹島水族館でカピバラの赤ちゃんの公開が始まりました。 10月12日に産まれたカピバラの赤ちゃんは5頭で、オスが3頭メスが2頭です。 おかあさんは3歳の「めめ」、おとうさんは3歳の「しんた」です。 5頭は「めめ」の後ろをついて歩いたり、「めめ」と一緒に草を食べたりしています。 「しんた」は、「めめ」が子育てに集中できるようバックヤードで飼育されています