大玉村ブランド米「あだたらの恵」（1kg／5?）福島県・大玉村は、福島県有数の米どころ大玉村産として初のブランド米「あだたらの恵」を10月17日に発売し、大玉村ふるさと納税返礼品として申し込みを開始した。また、10月30日から11月12日まで、東京駅内の飲食店「dancyu 食堂」で「あだたらの恵フェア」を開催する。10月16日に行われた発表会では、「あだたらの恵」の特徴や大玉村の米に関する研究結果について説明した他、ふくし