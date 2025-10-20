旧みんなの党の渡辺喜美元代表と東大の牧原出教授が２０日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、自民党と日本維新の会による連立政権樹立の合意を巡って議論した。渡辺氏は、両党の連立について「自民、公明両党の連立に代わる新たな政党ブロックの試みだ」と述べた一方、「強固な選挙協力まで含めたブロックではない」とも語り、自公政権との違いを指摘した。牧原氏は、連立の合意書に盛り込まれた国会議員定数削減につ