「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）試合後にシャンパンファイトが行われ、ＭＶＰに輝いたリバン・モイネロ投手の「独り酒」シーンがファンの爆笑をさらった。周東選手会長の「モイネロに乾杯」というあいさつから始まったシャンパンファイト。先発して７回１失点と快投した左腕は最初、選手たちにかけまわり喜びを分かち合っていた。だが疲労からなのか、歓喜