自民党と日本維新の会は２０日、党首会談を行い、連立政権樹立で正式合意した。維新・吉村洋文代表が「連立の絶対条件」とした国会議員定数削減は衆院議員の１割を目標に据え、臨時国会に関連法案を提出して成立を目指すとした。１９日夜、フジテレビ系「Ｍｒ．サンデー」にリモート出演した吉村氏は、チームみらい党首で安野貴博参院議員から「議員定数削減、急すぎる」「比例から削減することが果たして『身を切る改革』か。