女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する?欲深き白虎?スターライト・キッドが、自身の１０周年記念興行「ＳＬＫ１０ＹＥＡＲＳＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹキッちゃんファミリー危機一髪！？」（２０日、新宿フェイス）で躍動した。２０１５年１０月１１日に後楽園ホールでデビューした白虎は、節目の年に大会を完全プロデュース。同大会のメインでは新日本プロレスのエル・デスペラード、ドラゴンゲートのドラゴ