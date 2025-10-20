ボートレース大村の「デイリースポーツ杯」は２０日、開幕した。横田貴満（３２＝佐賀）は７Ｒ、固定のインから逃げ切ったが、道中は宮之原輝紀の猛追をしのぐ苦しい展開だった。「体感は悪くないし、足はいいと思っているけど、宮之原さんの方がちょっと良さそう。調整が合えばもう少し出そう」と機力アップを目指す。３１日に審査期間が終了する２０２６年前期適用勝率は、６・９５とキャリアハイ。２５年後期に続き、Ａ１