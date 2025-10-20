政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の立花孝志代表が２０日、スポーツ報知の取材に応じ、死去した海老沢勝二ＮＨＫ元会長を追悼した。立花氏は元ＮＨＫ局員で、海老沢氏と交流があった。「まずはご冥福お祈りしたい」とした立花氏は「一番直接接したのは、２０００年前半にアマチュアスポーツ新春交流会で６年間事務局員として関わったとき」と述懐。「ある年のパーティーで、周囲が『森喜朗元首相にあいさつしてもらいたい』