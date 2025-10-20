◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが接戦を制して、２年連続日本ステージ進出を決めた。試合後に行われた合同会見には、柳町達外野手が登壇。ファン投票によるパーソル賞を受賞したことを受けて、「自分でもびっくりしてるし、うれしい」と頬を緩めた。柳町は、ＣＳ最終ステージ全６試合に出場し、打率４割１