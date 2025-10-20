【ニューヨーク共同】週明け20日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前週末比194.71ドル高の4万6385.32ドルを付けた。米中の貿易摩擦緩和への期待感から買い注文が先行した。米企業の決算発表が本格化するのを前に様子見ムードもあった。