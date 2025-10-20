ジャン＝ポール・エヴァンから2025年のクリスマスシーズンを彩る「ノエル アドヴェント コレクション」が登場！今年のテーマは「夢、そしてカカオ」。パリの象徴的な建物「グラン・パレ」をモチーフにしたアドヴェントカレンダーや、限定ショコラが勢ぞろい。洗練された味わいとともに、華やかなクリスマスをお楽しみいただけます。11月1日から予約開始、12月25日までの期間限定販売で、ギフトとし