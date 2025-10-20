「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムがＣＳファイナルＳに敗退。先発した達は「今日からスタート」と未来のエースとして、来季をすでに見据えた。第１戦に６回６安打無失点と力投を見せて巡ってきた第６戦のマウンド。相手エース・モイネロと堂々投げ合って、中４日ながら５回２／３を６安打２失点（自責１）と粘投するも敗戦投手となった。目の前でＣ