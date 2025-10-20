◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）ソフトバンクの守護神・杉山がCS突破の瞬間をマウンドで迎えた。1点リードの9回に登板。まず主砲レイエスを外角の156キロ直球で見逃し三振に斬る。捕手の梅野と事前に配球を話し合い「迷いなく投げられた」と振り返った。続く郡司も空振り三振に仕留め、最後は清宮幸を左飛。リーグ優勝決定に続く「胴上げ投手」とな