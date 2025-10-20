「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）試合後にシャンパンファイトが行われ、選手会長の周東佑京内野手がポエム調のあいさつを行い、会場が笑いに包まれた。マイクを持った周東は「タフなシリーズだったよね。それでも最終戦、勇気を与えるピッチングをしてくれたモイネロに乾杯」と語り、手に持っていた紙コップをグイッと一気飲み。その後、特大ボトルを左手に持ち替