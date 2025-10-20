ボートレース宮島の「第１６回サクラオＢ＆Ｄ杯」は２０日、予選２日目が行われた。服部達哉（３９＝愛知）は２号艇の５Ｒ、コンマ２２のスタートから差し抜けに成功。初日後半の６着から巻き返し、今節２勝目を挙げた。「初日後半は重さがあった。まだ少し回転不足。ターン入り口でスムーズさがないけど、出口の感じはいい。本体を点検してみます。これで回転が上がってくれば」と良化を目指す。仕上がれば、さらなる白星量産