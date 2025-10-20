ボートレース福岡の「Ａ１チャレンジカップマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」は２０日、予選２日目が行われた。小玉啓太（２４＝佐賀）は１Ｒ、２艇のフライングが出る中、２コースからコンマ０９のスタートを決めまくって白星をゲット。後半８Ｒは接戦の３番手争いを演じるも惜しくも４着。ここまで４、１、４着とし得点率は６・００で予選を折り返す。「乗り心地はいいと思うし、出足も悪くない。そこは納得できる。下がらな