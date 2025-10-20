ボートレース徳山の「スカパー！・ＪＬＣ杯徳山ルーキーシリーズ第１９戦」は２０日、幕を開けた。垂水悠（２３＝徳島）は４Ｒ、３コースから握って２着。「試運転よりも本番の方がレース足がいい。体感もいいし、押し感もある」と舟足の感触はいい。３１日で審査期間が終了の２０２６年前期適用勝率は５・４３と、初のＡ２級へ手が届く位置にいる。「スタート無事故を心掛けていた。今節がラストなので、しっかり点数を稼ぎ