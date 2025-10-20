AlphaThetaは、DJコントローラー「DDJ-FLX2」および「DDJ-FLX4」が、Native Instruments社の新しいDJソフトウェア「Traktor Play」に対応することを発表しました。「Traktor Play」は2025年11月初旬に公開予定です。今回の対応により、「DDJ-FLX2」または「DDJ-FLX4」の所有者は、「Traktor Play」を無償で利用できるようになります！ AlphaTheta DJコントローラー「DDJ-FLX2」「DDJ-FLX4」Native Instruments Alp