◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）リーグ覇者のソフトバンクが、崖っぷちからの３連勝で勢いに乗る日本ハムを振り切り、４勝３敗（アドバンテージの１勝含む）で２年連続の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。セ王者の阪神と、５年ぶりの日本一をかけて戦う日本Ｓは、２５日にみずほペイペイで開幕する。ソフトバンクは「シャ