２０日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が国会内で会談して連立政権の樹立で正式合意。合意書に署名したことを報じた。２１日にも実施される首相指名選挙で、高市氏が首相に選ばれるのは確実な情勢となった今回の動きの中、記者キャスターの広内仁氏が、２０日午前に大阪市内で吉村氏を直撃した。「自民と連立した党