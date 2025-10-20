プレミアリーグ第8節、リヴァプール対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が行われ、1-2でアウェイチームが勝利を手にした。先制したのはユナイテッドだ。新加入ブライアン・エンベウモが早々にゴールを決めて、守護神セネ・ラメンズを中心とした守備でリードして試合を折り返す。終盤にコーディ・ガクポに得点を許したが、その6分後、ハリー・マグワイアが貴重な決勝点を挙げ、ユナイテッドが勝ち点3を積み上げた。ユナイテッドは