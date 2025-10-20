復帰にはまだ時間がかかるようだ。代表ウィーク後の一戦となったプレミアリーグ第8節マンチェスター・シティ対エヴァートンの一戦は、ホームチームの勝利となった。前半は0-0で膠着した展開となったが、後半はシティのアーリング・ハーランドが2ゴール。エースが得点を挙げ、チームを勝利に導いた。そんな白星となったシティだが、スカッドにはチームの要であるロドリの姿はなかった。ベンチ外となり、代役としてニコ・ゴンザレス