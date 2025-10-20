◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）中４日で先発登板したソフトバンクの先発・モイネロが７回３安打１失点の好投でＭＶＰを獲得し、チームを日本シリーズ進出へ導いた。試合後、合同会見に出席した左腕は「いつもと変わらないメンタリティーで試合に入れた。（中４日の登板も）先を考えすぎずに、１イニングずつ進めていく気