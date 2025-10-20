20日、自民党と維新の会は連立政権の合意書に署名、維新からは大臣を出さない「閣外協力」の形での合意だ。これにより、21日の総理大臣指名選挙では高市氏の選出が確実な情勢となった。初の女性総理誕生となる【映像】「早い時期に解散総選挙になるんじゃないか」今後を予測する竹中平蔵氏（実際の映像）こうした動きに、経済学者の竹中平蔵氏が自身の考えを『ABEMA Prime』で語った。■「維新は”距離感”をものすごく意識し