「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が試合後の共同会見で、交流戦優勝時の発言について真意を明かす場面があった。６月２３日に甲子園で行われた阪神とのゲームで交流戦優勝を決めた。その際、優勝監督インタビューで「しっかり日本ハムを巻き上げ、秋にはセ・リーグ１位の阪神さんと戦えるように頑張りたい」と発言した。「あれ