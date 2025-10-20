回転寿司店などでは高級魚フグが手頃な価格で提供され、人気となっている。漁獲量が安定しているほか、フグ免許の規制緩和で保健所への届け出が不要になり、取り扱いが増えたことも原因だと店側は話している。回転寿司店では高級魚フグが人気20日、ランチタイムに訪ねたのは、横浜市にある回転寿司チェーン。200種類以上のメニューを取りそろえており、こちらの男性が食べていたのは･･･。吉岡恵麻キャスター：皆さんフグを食べてい